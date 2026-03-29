Google перепутала Белый дом с островом Эпштейна

WP: Google определила номер Белого дома как «Остров Эпштейна»

Google по ошибке определила Белый дом как остров Эпштейна. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Когда зазвонил телефон, на экране рядом с номером появилось название «Остров Эпштейна». Это был не ошибочный номер. Именно это отобразил телефон, когда журналисты Washington Post позвонили на коммутатор Белого дома», — указано в сообщении.

Представитель Google Мэтью Флэгал отметил, что ошибка появилась из-за ложной правки в Google Maps. Данная правка на некоторое время повлияла на функцию определения номера на телефонах Android.

Ранее среди опубликованных файлов скандально известного американского миллиардера Джеффри Эпштейна оказалось письмо о якобы связи президента США Дональда Трампа с педофилией и израильской разведкой «Моссад».