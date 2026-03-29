17:56, 29 марта 2026Бывший СССР

Город-спутник ЗАЭС оказался обесточен из-за удара ВСУ

Пухов: Энергодар обесточен в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар. Об этом заявил глава администрации города Максим Пухов в Telegram.

«В результате артиллерийского удара со стороны ВСУ обесточен Энергодар», — написал Пухов.

Глава города уточнил, что в настоящее время установить степень повреждений сложно. По его словам, украинские военнослужащие продолжают обстрел Энергодара.

Ранее МАГАТЭ предложило России экстренные меры по Запорожской АЭС. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, они касаются перемирия в районе станции.

    Последние новости

    Финляндия раскрыла детали залета украинских БПЛА

    Офис Нетаньяху объяснил первый за сотни лет недопуск патриарха в храм Гроба Господня

    Видео с курящим в аэропорту Киркоровым проверят на Алтае

    Спасение россиянами тонущих в Дагестане животных попало на видео

    Офис телеканала Al Araby в Иране подвергся обстрелу

    Преподаватель предложил студентке выйти за него замуж и пострадал от побоев

    Медведев высмеял поехавшего по странам Персидского залива Зеленского

    ЦАХАЛ заявил о новой волне иранских ракет

    Подозреваемые в убийстве специалиста по связям Африки и России ответят перед судом

    Отстранивший Россию президент Международной федерации хоккея уйдет со своего поста

    Все новости
