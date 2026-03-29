Город-спутник ЗАЭС оказался обесточен из-за удара ВСУ

Пухов: Энергодар обесточен в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар. Об этом заявил глава администрации города Максим Пухов в Telegram.

«В результате артиллерийского удара со стороны ВСУ обесточен Энергодар», — написал Пухов.

Глава города уточнил, что в настоящее время установить степень повреждений сложно. По его словам, украинские военнослужащие продолжают обстрел Энергодара.

Ранее МАГАТЭ предложило России экстренные меры по Запорожской АЭС. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, они касаются перемирия в районе станции.

