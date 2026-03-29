Инвестор раскрыла ведущие к переплате по кредитным картам уловки банка

Трофименко: Скрытая переплата по кредиткам может составить около 40 тысяч в год

Кредитные карты создают ощущение, что вы тратите не свои деньги, контроль снижается, и переплата растет незаметно, становясь существенной, рассказала инвестор, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Инвестор подробно рассчитала ловушки банков, взяв для примера кредитку с лимитом 100 000 рублей. Первая, по ее мнению, ловушка — льготный период и путаница с датами, когда клиент не уложился в сроки. В таком случае, продолжает она, при ставке 30 процентов годовых владелец карты переплачивает около 2 500 рублей ежемесячно. Просрочка всего на несколько дней или одна не льготная операция — и за год эта сумма может составить до 30 000 рублей, объяснила Трофименко.

«Если платить только 5 процентов, которые банк выставляет минимальным платежом, значительная часть уходит на проценты. В первый месяц уходит около 2 500 рублей — проценты, а на долг остается лишь около 2 500 рублей. В итоге за год вы можете заплатить банку 20 000–25 000 рублей на проценты, почти не сократив основную сумму долга», — предупредила эксперт.

Третья ловушка — снятие наличных с кредитной карты с комиссией в 3-5 процентов, что автоматически переводится в сумму в 3000-5000 рублей со 100 000. При этом проценты начисляются сразу, а это еще примерно 2 500 рублей в месяц, а за 3 месяца переплата достигает 10 000–12 000 рублей, рассказала Трофименко.

Когда деньги не ощущаются своими, легко тратится весь лимит, а лишние 30 000 рублей — это дополнительные 750 рублей процентов ежемесячно или до 9 000 рублей в год Ольга Трофименко инвестор

«Самый опасный сценарий — когда вы не успеваете закрыть предыдущий долг и продолжаете тратить. Возникает эффект перекрытия: новые покупки финансируют старые обязательства. Банки при этом охотно повышают лимит карт — со 100 000 до 150 000–200 000 рублей, усиливая иллюзию финансовой свободы. На практике это ускоряет рост долга: при 200 000 рублей и той же ставке проценты уже составляют около 5 000 рублей в месяц или до 60 000 рублей в год», — рассказала инвестор.

Бонусом, по ее словам, выступает кэшбэк-ловушка, когда клиент тратит лишние 20 000 рублей ради 5 процентов кэшбэка у партнеров и получает 1 000 рублей. При этом проценты за год составляют около 6 000 рулей, а в итоге — минус 5 000 рублей, предупредила Трофименко.

«Даже при лимите 100 000 рублей реальная переплата может составлять 20 000-40 000 рублей в год, а при росте лимита — кратно больше. Кредитка требует дисциплины: полное погашение, контроль дат и отказ от "чужих денег" в мышлении», — заключила эксперт.

