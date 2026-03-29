Израильских летчиков уличили в имитации мощных ударов над Бейрутом

РИА Новости: Истребители ВВС Израиля сымитировали звуки ударов над Бейрутом

Израильские истребители подделали звуки сильных ударов, пролетев на сверхнизкой высоте над Бейрутом. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

По его словам, пара истребителей в небе над ливанской столицей пересекла «звуковой барьер таким образом с небольшим интервалом четырежды».

Как отмечается, жителям послышались звуки мощных хлопков. От них в жилых домах и помещениях дрожали окна и стены, что было похоже на землетрясение. Издание пишет, что израильские самолеты не первый раз умышленно преодолевают звуковой барьер над городами Ливана, делая это ночью или рано утром. Так, у жителей возникает обеспокоенность, тем самым на них оказывается психологическое давление.

Ранее израильский министр финансов Бецалель Смотрич обратился с призывом перенести границу страны с Ливаном на фоне операций против группировки «Хезболла».