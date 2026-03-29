Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:34, 29 марта 2026Мир

Израильских летчиков уличили в имитации мощных ударов над Бейрутом

РИА Новости: Истребители ВВС Израиля сымитировали звуки ударов над Бейрутом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Израильские истребители подделали звуки сильных ударов, пролетев на сверхнизкой высоте над Бейрутом. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

По его словам, пара истребителей в небе над ливанской столицей пересекла «звуковой барьер таким образом с небольшим интервалом четырежды».

Как отмечается, жителям послышались звуки мощных хлопков. От них в жилых домах и помещениях дрожали окна и стены, что было похоже на землетрясение. Издание пишет, что израильские самолеты не первый раз умышленно преодолевают звуковой барьер над городами Ливана, делая это ночью или рано утром. Так, у жителей возникает обеспокоенность, тем самым на них оказывается психологическое давление.

Ранее израильский министр финансов Бецалель Смотрич обратился с призывом перенести границу страны с Ливаном на фоне операций против группировки «Хезболла».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok