Израильских летчиков уличили в имитации мощных ударов над Бейрутом

Израильские истребители подделали звуки сильных ударов, пролетев на сверхнизкой высоте над Бейрутом. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.
По его словам, пара истребителей в небе над ливанской столицей пересекла «звуковой барьер таким образом с небольшим интервалом четырежды».
Как отмечается, жителям послышались звуки мощных хлопков. От них в жилых домах и помещениях дрожали окна и стены, что было похоже на землетрясение. Издание пишет, что израильские самолеты не первый раз умышленно преодолевают звуковой барьер над городами Ливана, делая это ночью или рано утром. Так, у жителей возникает обеспокоенность, тем самым на них оказывается психологическое давление.
Ранее израильский министр финансов Бецалель Смотрич обратился с призывом перенести границу страны с Ливаном на фоне операций против группировки «Хезболла».