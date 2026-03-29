20:59, 29 марта 2026

На новых спутниковых снимках подбитого Boeing E-3 Sentry заметили важную деталь

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Изображение: MizarVision

Новые спутниковые снимки MizarVision опровергли утверждение о том, что американский самолет Boeing E-3 Sentry, располагавшийся на авиабазе «Принц Султан», подбили в полете. Об этой важной детали сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

В публикации сказано, что самолет был развернут и припаркован в этом же самом месте еще до ракетного удара. Таким образом, обстреляли не движущийся и активный воздушный объект.

Однако, добавили авторы поста, нет никакой разницы, каким именно образом уничтожили Boeing E-3 Sentry. При этом они признали, что если бы самолет поразили прямо в полете, то военное преимущество США ослабло бы значительно серьезнее, а также Вашингтон бы пересмотрел подход к эксплуатации подобных летательных аппаратов.

Ранее газета The Wall Street Journal объяснила, почему это воздушное судно имело большое значение для США. По информации издания, оно играло ключевую роль в управлении боевым пространством.

