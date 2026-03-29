14:11, 29 марта 2026

Сибига: Венгрия взяла в заложники практически весь ЕС и санкционную политику
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Венгрия взяла в заложники Европейский союз (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Укринформ».

«Одна страна, злоупотребляя своим статусом страны-члена ЕС и НАТО, взяла в заложники практически весь Европейский союз и всю санкционную политику», — заявил глава МИД Украины.

По словам Сибиги, западные партнеры Украины дают очень жесткие оценки сложившейся ситуации. Он добавил, что в ЕС уже есть готовность реагировать на политику Будапешта.

Ранее в Венгрии заявили о шантаже со стороны Украины. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Последние новости

    На фото попал уничтоженный иранской ракетой Boeing E-3 Sentry

    Михалков раскрыл судьбоносный для Ефремова диалог с Путиным

    В России поговоркой ответили на вопрос о зарубежных партнерах

    На Украине заявили о взятии ЕС в заложники

    Военный высказался о последствиях удара по складам с самолетами НАТО для ВСУ

    В ЮАР похитили и убили специалиста по связям Африки и России

    Названо условие для лишения Румынии членства в Евросоюзе

    Объявлены сроки появления машины Volga собственной разработки

    Россия пожелала удачи США

    В Финляндии упал НЛО

    Все новости
