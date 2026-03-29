На Украине заявили о взятии ЕС в заложники

Сибига: Венгрия взяла в заложники практически весь ЕС и санкционную политику

Венгрия взяла в заложники Европейский союз (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Укринформ».

«Одна страна, злоупотребляя своим статусом страны-члена ЕС и НАТО, взяла в заложники практически весь Европейский союз и всю санкционную политику», — заявил глава МИД Украины.

По словам Сибиги, западные партнеры Украины дают очень жесткие оценки сложившейся ситуации. Он добавил, что в ЕС уже есть готовность реагировать на политику Будапешта.

Ранее в Венгрии заявили о шантаже со стороны Украины. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.