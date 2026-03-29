16:08, 29 марта 2026Интернет и СМИ

На Западе назвали ответ Зеленского на обвинение Рубио бессвязными бреднями

Боуз: Ответ Зеленского на слова Рубио о его лжи является бессвязными бреднями
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ответ президента Украины Владимира Зеленского на слова госсекретаря США Марко Рубио о его лжи является «бессвязными бреднями». С такой оценкой выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в X.

«Бессвязные бредовые идеи обреченного человека», — высказался он.

Боуз назвал Зеленского «маленьким диктатором», а также прокомментировал утверждение политика в ответ на критику со стороны госсекретаря США, что он «все понимает с первого раза».

27 марта Рубио уличил Зеленского во лжи относительно высказываний о выводе Вооруженных сил Украины с подконтрольных территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

28 марта Зеленский ответил на обвинения Рубио во лжи и заявил, что не делал утверждения о давлении США и никому не врал. Он добавил, что озвучил лишь меньшую часть того, что происходит на переговорах между Украиной и США.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков призвал США повлиять на Украину. Он также добавил, что администрация Трампа высказала ряд «достаточно интересных» предложений по урегулированию конфликта, однако пока они не реализуются.

