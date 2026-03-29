На Западе заявили о недооценке последствий кризиса из-за войны на Ближнем Востоке

CNBC: Мир недооценивает серьезность кризиса из-за войны на Ближнем Востоке

По словам опрошенных изданием представителей нефтегазовых компаний, ключевая проблема связана именно с перебоями поставок сырья. Отмечается, что через перекрытый Ираном Ормузский пролив проходит около 20 процентов мировой нефти и газа.

«Цены на нефтепродукты, включая дизель и авиационное топливо, уже демонстрируют рост, однако, по мнению отраслевых лидеров, рынки все еще недооценивают масштаб потенциального кризиса», — говорится в статье.

Подчеркивается, что после деэскалации конфликта проблема не решится быстро.

Ранее экс-советник Трампа и бывший директор Совета национальной безопасности США по исламским странам Нейт Суонсон рассказал, что конфликт Соединенных Штатов и Ирана не закончится быстро. По его словам, иррациональная уверенность обеих сторон в своих силах вызывает беспокойство.