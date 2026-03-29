18:03, 29 марта 2026

Названа причина потери США самолета F-35 во время войны с Ираном

Олег Давыдов
Фото: U.S. Navy via Getty Images

Бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер объяснил, по какой причине США потеряли самолет F-35 во время войны с Ираном. Ее он назвал в разговоре с изданием ТАСС.

По словам Риттера, к настоящему времени у США кончилось все дальнобойное ударное вооружение. В результате американские самолеты теперь вынуждены подлетать на более близкое расстояние к Ирану, чтобы иметь возможность сбрасывать бомбы, продолжил он.

«И на днях мы увидели, что иранцы уже начинают поражать наши самолеты средствами ПВО и даже впервые в истории подбили F-35», — добавил эксперт. Он подчеркнул, что США действительно имели некоторые успехи во время войны, но иранская оборонная промышленность до сих пор не уничтожена, потому что все подобные объекты перенесли и спрятали.

Ранее председатель Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о подготовке США наземной операции. Параллельно с этим, утверждает он, Вашингтон посылает сигналы о необходимости мирно урегулировать конфликт.

    Последние новости

    Финляндия раскрыла детали залета украинских БПЛА

    Офис Нетаньяху объяснил первый за сотни лет недопуск патриарха в храм Гроба Господня

    Видео с курящим в аэропорту Киркоровым проверят на Алтае

    Спасение россиянами тонущих в Дагестане животных попало на видео

    Офис телеканала Al Araby в Иране подвергся обстрелу

    Преподаватель предложил студентке выйти за него замуж и пострадал от побоев

    Медведев высмеял поехавшего по странам Персидского залива Зеленского

    ЦАХАЛ заявил о новой волне иранских ракет

    Подозреваемые в убийстве специалиста по связям Африки и России ответят перед судом

    Отстранивший Россию президент Международной федерации хоккея уйдет со своего поста

    Все новости
