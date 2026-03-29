Названа причина потери США самолета F-35 во время войны с Ираном

Риттер: Самолет США F-35 уничтожили из-за близкого подлета к Ирану

Бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер объяснил, по какой причине США потеряли самолет F-35 во время войны с Ираном. Ее он назвал в разговоре с изданием ТАСС.

По словам Риттера, к настоящему времени у США кончилось все дальнобойное ударное вооружение. В результате американские самолеты теперь вынуждены подлетать на более близкое расстояние к Ирану, чтобы иметь возможность сбрасывать бомбы, продолжил он.

«И на днях мы увидели, что иранцы уже начинают поражать наши самолеты средствами ПВО и даже впервые в истории подбили F-35», — добавил эксперт. Он подчеркнул, что США действительно имели некоторые успехи во время войны, но иранская оборонная промышленность до сих пор не уничтожена, потому что все подобные объекты перенесли и спрятали.

Ранее председатель Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о подготовке США наземной операции. Параллельно с этим, утверждает он, Вашингтон посылает сигналы о необходимости мирно урегулировать конфликт.