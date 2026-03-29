17:44, 29 марта 2026

Названо максимально допустимое время оставления приготовленной еды вне холодильника

Роскачество: Небезопасно хранить готовую еду вне холодильника дольше двух часов
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Karin Kim / Unsplash

Пренебрежение температурным режимом приготовленной еды может привести не только к порче продуктов, но и к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила директор Центра компетенции в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт перечислила основные правила и сроки хранения блюд.

Спеценко отметила, что универсальное правило — правило двух часов. Она объяснила, что если готовое блюдо находилось при комнатной температуре дольше этого времени, употреблять его в пищу небезопасно. В жаркую погоду этот интервал сокращается до одного часа, предупредила эксперт.

Категорически нельзя оставлять вне холодильника продукты с высоким содержанием белка и влаги. В зоне риска блюда из мяса и птицы, паштеты, холодец, мясная нарезка. Рыба и морепродукты, включая суши и роллы, требуют незамедлительного охлаждения

Елена Спеценкодиректор Центра компетенции в области пищевой безопасности Роскачества

«Не менее опасны салаты, заправленные майонезом или сметаной, а также любые блюда с молочными продуктами и яйцами. Даже отварной рис и макароны при длительном пребывании в тепле могут стать источником опасных бактерий. В этих случаях можно не заметить признаков порчи, поскольку ряд патогенов не меняет вкус и запах продукта, но способен вызвать тяжелую интоксикацию», — сообщила Спеценко.

При этом специалист напомнила, что существует перечень продуктов, которые можно безопасно хранить вне холодильника, а именно: сухие хлебобулочные изделия, пряники, сушки, а также выпечка без скоропортящихся начинок — без масляного или заварного крема, без сливочных прослоек.

Сдобные куличи без крема и пироги с фруктовой начинкой, по словам эксперта, могут оставаться свежими до двух-трех суток при условии, что температура в помещении не превышает 22 градусов.

В завершение Спеценко рекомендовала не дожидаться истечения двух часов, а сразу убирать остатки еды в холодильник, разложив их по неглубоким контейнерам для быстрого охлаждения. Если блюдо сервировалось на столе в общей тарелке и подвергалось контакту со столовыми приборами, его бактериальная обсемененность изначально выше, что сокращает безопасное время хранения, добавила она.

Ранее терапевт «СМ-Клиника» Александр Козлов рассказал, что появление отеков провоцируют не только алкоголь и соленая пища. Одним из главных неочевидных пищевых провокаторов отеков врач назвал молочные продукты, в том числе творог.

