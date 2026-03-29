Названо условие для лишения Румынии членства в Евросоюзе

Экс-министр Шалару: Румынию лишат членства в ЕС в случае объединения с Молдавией

Молдавский экс-министр обороны Анатолий Шалару назвал условие, при котором Румыния может лишиться членства в Европейском союзе (ЕС). На эту тему он высказался в эфире телеканала TV8.

Шалару убежден, что Румынию исключат из ЕС в случае попытки объединиться силой с Молдавией. Последняя выступает против присоединения по многим причинам, подчеркнул он.

Во-первых, существует соответствующее решение парламента, продолжил политик. Во-вторых, новые границы не признают ООН и ЕС. «Румыния рискует быть исключенной из Евросоюза. Мы войдем еще в большую изоляцию», — добавил Шалару.

