Ночью 29 марта россияне смогут увидеть красивое явление на небе

Астроном Якушечкин: Луна ночью 29 марта покроет собой звезду Регул

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Крымский астроном Александр Якушечкин в интервью РИА Новости рассказал, что вечером в воскресенье, 29 марта, на небе произойдет красивое астрономическое явление — Луна закроет яркую звезду Регул.

Сообщается, что самая яркая звезда зодиакального созвездия Лев ночью 29 марта будет полностью закрыта почти полной Луной. Астроном рассказал, что за явлением смогут наблюдать жители юго-западного региона, включая Крым.

Примерно в 22:04 Луна полностью закроет звезду, которая позже начнет появляться в районе северного полюса Луны прямо над лунным морем Гумбольдта в 23:00 мск.

Ранее на Земле завершилась самая сильная за последние два месяца магнитная буря, которая длилась почти неделю.