21:17, 28 марта 2026Культура

Оксимирона переобъявили в розыск

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: oxxxymiron.com / Globallookpress

Рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного в медиасфере под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), вновь объявили в розыск. Об этом говорится в базе данных МВД России, которую изучили журналисты РИА Новости.

Музыкант, заочно осужденный в рамках дела об уклонении от обязанностей иноагента, переобъявлен в розыск, указывается в ведомственной базе. Его разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.

24 марта мировой суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил Федорова к 320 часам обязательных работ. Помимо прочего, артиста также лишили права администрировать сайты и каналы на два года. Между тем, он был заочно отправлен в СИЗО. Суд установил, что рэпер продолжил публиковать материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки, несмотря на то, что уже ранее два раза привлекался к административной ответственности.

До этого стало известно, что Оксимирон отказался от тура из-за обвинений в педофилии. По данным источников, его команда намеренно не стала опровергать догадки о его онкологическом заболевании для того, чтобы утаить истинную причину, по которой сорвались гастроли.

    Последние новости

    США объявили о прибытии на Ближний Восток более трех тысяч морских пехотинцев

    Иран начал новый обстрел Израиля

    Орудовавший в Подмосковье маньяк признался в совершении более 100 убийств

    Оксимирона переобъявили в розыск

    Названа причина отказа Украины от голосования против рабства в ООН

    В Европе встревожились после одного заявления Путина

    На Западе предупредили о «грозовых тучах» над Киевом

    Стало известно о требовании взяток от уволенных из ВСУ бойцов с инвалидностью

    Появились подробности о состоянии порезанной коньком на ледовом шоу чемпионки мира

    Иран снизил минимальный призывной возраст до 12 лет

    Все новости
