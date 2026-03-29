Оксимирона переобъявили в розыск

РИА Новости: Рэпер-иноагент Оксимирон переобъявлен в розыск

Рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного в медиасфере под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), вновь объявили в розыск. Об этом говорится в базе данных МВД России, которую изучили журналисты РИА Новости.

Музыкант, заочно осужденный в рамках дела об уклонении от обязанностей иноагента, переобъявлен в розыск, указывается в ведомственной базе. Его разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.

24 марта мировой суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил Федорова к 320 часам обязательных работ. Помимо прочего, артиста также лишили права администрировать сайты и каналы на два года. Между тем, он был заочно отправлен в СИЗО. Суд установил, что рэпер продолжил публиковать материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки, несмотря на то, что уже ранее два раза привлекался к административной ответственности.

До этого стало известно, что Оксимирон отказался от тура из-за обвинений в педофилии. По данным источников, его команда намеренно не стала опровергать догадки о его онкологическом заболевании для того, чтобы утаить истинную причину, по которой сорвались гастроли.