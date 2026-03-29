22:17, 29 марта 2026

Оценены возможности США и Израиля одержать победу над Ираном

Маранди: США и Израиль не смогут одержать победу над Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

США и Израиль недооценили возможности Ирана, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в беседе с профессором Университета Юго-Восточной Норвегии Гленом Диесеном. Интервью опубликовано на YouTube-канале.

По его словам, американская сторона рассчитывала завершить операцию за два дня. Также Белый дом планировал уничтожить ракетный и беспилотный комплексы за пару дней, сказал Маранди. «Но спустя месяц мы видим, что иранские удары стали более эффективными, чем когда-либо прежде, особенно в последние десять дней. Эта сильная недооценка Запада наблюдается повсеместно. Они недооценили Йемен, затем "Хезболлу", а теперь и Иран», — подчеркнул профессор. Он добавил, что это война, в которой США и Израиль не могут победить.

Маранди отметил, что дефицит энергии, нефти и удобрений с каждой минутой нарастает по всему миру. По его словам, вместе с этим растет и давление на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со стороны международного сообщества.

Ранее сообщалось, что Иран начал новый запуск ракет в направлении Израиля. Тель-Авив пытается осуществить их перехват. Об этом рассказала Армия обороны еврейского государства.

Также стало известно, что официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сделал новое заявление. Он отметил, что иранские боевые подразделения ждут начала наземной операции США и готовы дать отпор американским войскам, которые «станут хорошим кормом для акул Персидского залива».

