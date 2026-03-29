Попытка ударить Пашиняна закончилась уголовным делом

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:19, 29 марта 2026

В Армении возбудили уголовное дело из-за попытки ударить Пашиняна
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Sputnik Armenia

В Армении возбудили уголовное дело из-за попытки ударить премьер-министра закавказской республики Никола Пашиняна. Об этом заявила пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян, передает ТАСС.

«По факту сегодняшнего инцидента начато уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса (хулиганство) и части 3 статьи 452 (вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица). Три человека задержаны», — отметила она.

Ранее в Ереване во время богослужения в церкви Святой Анны произошел инцидент с участием Пашиняна. Глава армянского правительства находился на литургии по случаю Вербного воскресенья вместе с соратниками.

Через 30 минут после начала службы один из прихожан выразил недовольство и обратился к охране, чтобы на него не смотрели. В этот момент другой человек попытался ударить премьер-министра, однако охрана пресекла это. Действия телохранителей вызвали неудовольствие у присутствующих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok