Попытка ударить Пашиняна закончилась уголовным делом

В Армении возбудили уголовное дело из-за попытки ударить премьер-министра закавказской республики Никола Пашиняна. Об этом заявила пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян, передает ТАСС.

«По факту сегодняшнего инцидента начато уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса (хулиганство) и части 3 статьи 452 (вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица). Три человека задержаны», — отметила она.

Ранее в Ереване во время богослужения в церкви Святой Анны произошел инцидент с участием Пашиняна. Глава армянского правительства находился на литургии по случаю Вербного воскресенья вместе с соратниками.

Через 30 минут после начала службы один из прихожан выразил недовольство и обратился к охране, чтобы на него не смотрели. В этот момент другой человек попытался ударить премьер-министра, однако охрана пресекла это. Действия телохранителей вызвали неудовольствие у присутствующих.