Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:39, 29 марта 2026

Преподаватель предложил студентке выйти за него замуж и пострадал от побоев

Антонина Черташ
Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Индии преподавателя избили после того, как он публично предложил студентке выйти за него замуж. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в колледже Sri Siddhartha Medical College в штате Карнатака. Преподаватель по имени Абдул сделал предложение возлюбленной прямо во время занятий и объявил, что в честь этого события угостит всю группу шоколадом. На видео, снятом студентами, слышно, как он говорит: «Я не смог устоять перед огромной любовью, которую получил от вашего курса, и хотел бы сделать предложение одной из самых невероятных девушек в вашей группе. Я раздам конфеты всем». Абдул закончил словами «я люблю тебя», обращаясь к студентке.

Однако сразу после того, как он покинул кафедру, девушка потребовала объяснений и предложила обратиться к директору колледжа. В ходе перепалки Абдул заявил, что это студентка признавалась ему в любви, и у него есть доказательства. «Разве ты не сказала "я люблю тебя"?» — спросил он. «Когда это я делала предложение?» — парировала девушка. «Есть запись с камеры», — ответил преподаватель, но, когда студентка попросила показать доказательства, он предложил «поговорить завтра».

Новость быстро разлетелась по кампусу, и разгневанные студенты, включая его избранницу, решили наказать преподавателя. На других кадрах видно, как девушка бьет его ботинками в компании других учащихся. Абдулу пришлось убегать от студентов, они стали преследовать его по территории кампуса и снова избили у машины. Учебное заведение отстранило преподавателя от работы, а полиция возбудила уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok