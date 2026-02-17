Политик попытался похитить 16-летнюю школьницу и устроил драку с ее родными

В Таиланде кандидат в парламент попытался похитить 16-летнюю школьницу

В Таиланде кандидата в парламент провинции Сисакет обвинили в попытке похищения школьницы из дома родственников с целью изнасилования. Об этом пишет The Thaiger.

Скандал разразился после того, как в социальных сетях стал распространяться ролик, в котором политик преследует девушку на улице, а потом пытается увезти ее от дома родственников. Мужчина уверял школьницу, что собирается отвезти ее к родителям. На место происшествия прибежали родные и друзья девушки. Вскоре она с приятелями спряталась от мужчины в ближайшем магазине, но он последовал за ней и снова попытался похитить.

В результате дело закончилось дракой между кандидатом в парламент и родными школьницы. Она позже рассказала, что раньше мужчина работал в ее школе учителем, но уволился, когда начал заниматься политикой. При этом он два года преследовал бывшую ученицу. В частности, девушка заявила, что мужчина флиртовал с ней, ревновал ее к бойфренду и требовал, чтобы они расстались.

Сам политик сказал, что не испытывал сексуального влечения к школьнице и преследовал исключительно добрые цели. По его словам, девушка стала часто пропускать уроки, и он хотел убедить ее вернуться в школу. После происшествия родители пострадавшей подали на мужчину жалобу в полицию.

