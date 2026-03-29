Россиянка лишилась Mercedes из-за нежелания пройти медосвидетельствование

Россиянка лишилась Mercedes-Benz из-за нежелания пройти медосвидетельствование

Россиянка лишилась роскошного автомобиля из-за нежелания пройти медосвидетельствование. Информацию приводит агентство «Москва» в Telegram со ссылкой на прокуратуру Москвы.

По словам экспертов, женщину дважды останавливали за рулем Mercedes-Benz стоимостью более 2,7 миллиона рублей с признаками алкогольного опьянения, однако та отказывалась от проверок. В результате в отношении москвички возбудили уголовное дело.

Суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ и лишения водительских прав на 1,5 года. При этом дорогостоящую машину конфисковали в доход государства.

