Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:56, 29 марта 2026Силовые структуры

Россиянка лишилась Mercedes из-за нежелания пройти медосвидетельствование

Россиянка лишилась Mercedes-Benz из-за нежелания пройти медосвидетельствование
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россиянка лишилась роскошного автомобиля из-за нежелания пройти медосвидетельствование. Информацию приводит агентство «Москва» в Telegram со ссылкой на прокуратуру Москвы.

По словам экспертов, женщину дважды останавливали за рулем Mercedes-Benz стоимостью более 2,7 миллиона рублей с признаками алкогольного опьянения, однако та отказывалась от проверок. В результате в отношении москвички возбудили уголовное дело.

Материалы по теме:
Сезон похоти Черная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
Сезон похотиЧерная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
15 февраля 2021
Рэпера Элджея поймали пьяным за рулем. Муж Ивлеевой ехал на скорости 230 километров в час и предлагал взятку полицейским
Рэпера Элджея поймали пьяным за рулем.Муж Ивлеевой ехал на скорости 230 километров в час и предлагал взятку полицейским
26 мая 2021

Суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ и лишения водительских прав на 1,5 года. При этом дорогостоящую машину конфисковали в доход государства.

Ранее в марте в Петербурге владелица спорткара напала на журналистов и поплатилась. Репортеры снимали последствия ДТП на окружной автодороге, когда к ним подъехал автомобиль Maserati. Из него вышла женщина и набросилась на съемочную группу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал заявление о своем сопернике на выборах

    Появилось видео инцидента с Пашиняном в церкви Еревана

    МИД Италии вызвал посла Израиля из-за отказа патриарху войти в храм Гроба Господня

    В бундестаге сочли нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права

    Тренер сборной Франции назвал проблемы США перед чемпионатом мира по футболу

    Врач развеяла популярный миф о дефекации

    Военный раскрыл особенности атакованных Россией украинских ракет «Фламинго»

    Израиль впервые за столетия не пустил патриарха в храм Гроба Господня

    Дерипаска сравнил конфликт на Ближнем Востоке с временами коронавируса

    Великобритания захотела направить военный корабль для расчистки Ормузского пролива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok