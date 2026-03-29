12:33, 29 марта 2026Путешествия

Россиянка описала курорт Вьетнама фразой «остров обрусел»

Алина Черненко

Фото: DreamArchitect / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала на вьетнамском курорте Фукуок и описала его фразой «остров обрусел». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что во время поездки они с мужем-итальянцем повсюду встречали российских туристов. «Вьетнамцы даже в первую очередь мужу на русском в переводчике пишут, думая автоматически, что он русский», — добавила она.

Россиянка призналась, что она не понимает, зачем соотечественники приезжают на Фукуок, так как, по ее словам, там очень грязно. «Ехать по главной дороге — это какое-то испытание. Хочется надеть маску, серьезно! Запах гниющего мусора, канализации тянется на километры. Можно ехать сорок минут — и этот запах не исчезает», — пожаловалась она.

Блогерша также отметила, что вьетнамцы — очень ленивые, и хотят получать деньги с туристов, не прилагая усилий. Например, на одном из пляжей местные жители сдавали в аренду лежаки за несколько евро, но не удосужились прибрать место, где они стояли.

Но главной проблемой Фукуока путешественница назвала отсутствие хороших пляжей. «Вода мутноватая, мусор в воде, хоть и немного, но неприятно. Увидишь проплывающую бутылку — и уже не хочется больше купаться», — посетовала автор.

Ранее другая российская туристка отдохнула во Вьетнаме зимой и описала свои впечатления от поездки фразой «просто ужас». В первую очередь соотечественница раскритиковала грязное море на курорте Нячанг.

