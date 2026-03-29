Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Ковшаровку в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о поселке Ковшаровка. Он находится в Купянском районе.

«Подразделениями группировки войск "Запад" в результате решительных действий освобожден населенный пункт Ковшаровка Харьковской области», — рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что армия России ударила по складу крылатых ракет большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ) FP-5 «Фламинго». ВС РФ также атаковали военные аэродромы, авиационную технику и места запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ.