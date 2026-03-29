Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:59, 29 марта 2026

Российский беспилотник вырвал «горящее сердце» дрону ВСУ

Российский беспилотник вырвал аккумулятор дрону ВСУ и продолжил полет
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) успешно атаковал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Российский дрон буквально вырвал горящее сердце украинскому дрону-камикадзе Darts», — говорится в публикации.

После того как российский беспилотник вытащил на ходу аккумулятор из БПЛА ВСУ, он продолжил полет.

Ранее российский военнослужащий 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Александр рассказал о борьбе с украинскими дронами с помощью веревок с гайками. По словам военнослужащего, веревка нужна для того, чтобы беспилотник противника в ней запутался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok