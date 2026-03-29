Российский беспилотник вырвал «горящее сердце» дрону ВСУ

Российский беспилотник вырвал аккумулятор дрону ВСУ и продолжил полет

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) успешно атаковал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Российский дрон буквально вырвал горящее сердце украинскому дрону-камикадзе Darts», — говорится в публикации.

После того как российский беспилотник вытащил на ходу аккумулятор из БПЛА ВСУ, он продолжил полет.

Ранее российский военнослужащий 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Александр рассказал о борьбе с украинскими дронами с помощью веревок с гайками. По словам военнослужащего, веревка нужна для того, чтобы беспилотник противника в ней запутался.