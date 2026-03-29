Российский БПЛА выпотрошил дрон ВСУ прямо в полете и снял это на видео

Александра Синицына

Colonelcassad / Telegram

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) снял на видео охоту за дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она закончилась уничтожением беспилотника прямо в воздухе, кадры опубликовал военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

«Дрон ВС РФ провел удачную охоту, настигнув вражеский дрон, пробив ему корпус и выпотрошив прямо в полете», — написал военный эксперт.

На кадрах видно, как российский БПЛА догоняет беспилотник, летящий ниже, фактически приземляется на него сверху и вскрывает его корпус. Он достает «внутренности» дрона противника, после чего тот воспламеняется и начинает падать.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил украинский самолет Ан-26. Он произведен«Рубиконом», которй, как ранее писали западные СМИ, кардинально изменил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

