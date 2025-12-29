Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 29 декабря 2025Бывший СССР

Российский FPV-дрон уничтожил украинский самолет

Появилось видео уничтожения FPV-дроном «Рубикон» украинского самолета Ан-26
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

FPV-дрон центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожил украинский самолет. Видео публикует Telegram-канал центра.

На кадрах можно увидеть уничтожение нескольких украинских вооружений, в их числе самолет Ан-26. Демонстрируется также месторасположение ликвидированных объектов. Съемка велась с воздуха.

В ноябре британская Financial Times заявила, что «Рубикон» кардинально изменил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее FPV-дрон центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сбил украинский беспилотник в воздухе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Радиостанция Судного дня передала загадочное сообщение в преддверии Нового года

    Обнаружено природное средство для улучшения контроля сахара в крови

    Путин подписал закон о самозапрете на ставки

    На Западе назвали цель Зеленского на встречах с Трампом

    Белоусов поздравил военных с одним событием в зоне СВО

    Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий

    Предсказаны направления наступления армии России после взятия Гуляйполя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok