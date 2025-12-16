FPV-дрон «Рубикона» сбил украинский БПЛА в воздухе и это попало на видео

Появилось видео момента удара FPV-дроном «Рубикона» по украинскому БПЛА

FPV-дрон центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сбил украинский беспилотник в воздухе. Видео публикует Telegram-канал центра.

Съемка велась с дрона. На видео можно заметить, как российский беспилотник наносит удар по беспилотному летательному аппарату (БПЛА) Украины.

Ранее британская Financial Times заявила, что «Рубикон» кардинально изменил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Отмечается, что значительная часть технологических разработок и решений «Рубикона» вырастает из «народного оборонно-промышленного комплекса».