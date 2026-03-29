14:40, 29 марта 2026

Семья погибшего участника СВО осталась без всех выплат и наследства

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту хищения всех выплат у семьи погибшего участника специальной военной операции (СВО) Николая Омельченко. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как сообщается, Омельченко погиб в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО в ноябре 2024 года, однако через некоторое время после гибели военнослужащего неустановленными лицами с его банковских счетов были сняты выплаты на сумму более двух миллионов рублей. Утверждается, что к инциденту могут быть причастны бабушка или тетя оставшейся у Омельченко дочери, а также знакомые семьи участника СВО.

«Для меня непостижимо, как можно было попытаться обделить ребенка. Ее мать хорошая и любящая, правильных взглядов, без вредных привычек. Все делает и живет только ради дочери. И видно, что девочка очень любила отца», — рассказала адвокат семьи военнослужащего Мария Гусева.

Гусева подчеркнула, что целью обращения в правоохранительные органы является восстановление справедливости и интересов несовершеннолетнего ребенка. Уголовное дело возбуждено на неустановленных лиц по статье «Мошенничество».

Ранее в Подмосковье с 16-летней дочери погибшего участника на специальной военной операции (СВО) потребовали почти 100 миллионов рублей долга. Шесть лет назад отец девочки занял у компании «Мосбанкир» три миллиона рублей, которые планировал потратить на развитие бизнеса.

    Последние новости

    Путин сделал заявление о своем сопернике на выборах

    Дмитриев предсказал дефицит во всех ключевых секторах ЕС

    Семья погибшего участника СВО осталась без всех выплат и наследства

    105-летняя долгожительница раскрыла алкогольный секрет долголетия

    КСИР поразил американские склады на Ближнем Востоке

    В России спрогнозировали энергетические локдауны в Европе

    Михалков раскрыл судьбоносный для Ефремова диалог с Путиным

    В России поговоркой ответили на вопрос о зарубежных партнерах

    На Украине заявили о взятии ЕС в заложники

    Военный высказался о последствиях удара по складам с самолетами НАТО для ВСУ

    Все новости
