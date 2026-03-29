13:06, 29 марта 2026Наука и техника

Северная Корея испытала двигатель для способной достичь США ракеты

КНДР провела наземное испытание для твердотопливного двигателя, способной достичь территории США ракеты.
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

КНДР провела наземное испытание для твердотопливного двигателя, способной достичь территории США ракеты. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Максимальная допустимая мощность двигателя составляет 2,5 тысячи килотонн, что выше показателя в 1970 килотонн, зафиксированного в ходе аналогичных испытаний твердотопливного двигателя в сентябре», — отмечается в материале.

Уточняется, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за ходом испытаний.

В прошлом году КНДР заявила об испытании стратегических крылатых ракет большой дальности. 29 декабря официальные представители Северной Кореи заявили об успешных пусках стратегических крылатых ракет большой дальности в море. Тем самым КНДР провели проверку сил ядерного сдерживания.

