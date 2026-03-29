Бывший СССР
20:08, 29 марта 2026

Школа в Горловке попала под обстрел ВСУ

Школа в Горловке получила повреждения в результате атаки украинских военных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Telegram-канал «Приходько РИК»

Школа в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) получила повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр российского города Иван Приходько, передает РИА Новости.

«В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Горловке повреждена школа», — написал глава города.

Также Приходько в своем Telegram-канале указал, что Киев целенаправленно осуществляет удары по мирным жителям.

8 марта ВСУ атаковали крылатыми ракетами авиационного базирования SCALP-EG Киевский район столицы ДНР. Из-за удара разрушения получили недавно отремонтированная детская больница и поликлиника, как сообщил глава Республики Денис Пушилин. Кроме того, Киев нанес удар по городу Горняк Кураховского муниципального округа. Там жертвами стала целая семья: мальчик 2019 года рождения, женщина и двое мужчин, ранения средней степени тяжести получил молодой человек 2010 года рождения.

