Глава МИД Украины Сибига заявил о гарантиях от Вашингтона по поставкам оружия

Вашингтон пообещал Киеву не перенаправлять предназначенное для Киева оружие на Ближний Восток. Об этом министр иностранных дел страны Андрей Сибига рассказал агентству «Укринформ».

Он заявил, что на саммите министров иностранных дел G7, прошедшем 26-27 марта 2026 года во Франции, США в лице госсекретаря Марко Рубио пообещали Киеву, что не будут перенаправлять на Ближний Восток предназначенное для Украины оружие.

Сибига отметил, что было заявлено ничего никуда не переадресовывать из этой программы в другие географические уголки и из фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины.

Ранее Сибига заявил, что Венгрия взяла в заложники Европейский союз.