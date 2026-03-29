17:00, 29 марта 2026

Глава МИД Украины Сибига заявил о гарантиях от Вашингтона по поставкам оружия
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Hannah Beier / Getty Images

Вашингтон пообещал Киеву не перенаправлять предназначенное для Киева оружие на Ближний Восток. Об этом министр иностранных дел страны Андрей Сибига рассказал агентству «Укринформ».

Он заявил, что на саммите министров иностранных дел G7, прошедшем 26-27 марта 2026 года во Франции, США в лице госсекретаря Марко Рубио пообещали Киеву, что не будут перенаправлять на Ближний Восток предназначенное для Украины оружие.

Сибига отметил, что было заявлено ничего никуда не переадресовывать из этой программы в другие географические уголки и из фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины.

Ранее Сибига заявил, что Венгрия взяла в заложники Европейский союз.

    Последние новости

    Раскрыт приведший к потере важнейшего самолета США просчет

    Россиян призвали не спать под телевизор из-за риска опасных болезней

    Следующий сезон Евролиги снова пройдет без российских клубов

    На Украине заявили о возможном перезахоронении Бандеры

    В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Британии

    На Западе ужаснулись насильственной мобилизации украинцев

    В России появился недорогой кроссовер Lynk & Co

    Макрон осудил решение полиции Израиля не пускать латинского патриарха в храм в Иерусалиме

    Сибига заявил о гарантиях от Вашингтона по поставкам оружия

    Россиян предупредили о лишении свободы на восемь лет за выращивание одного вида травы

    Все новости
