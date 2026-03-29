Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
02:53, 29 марта 2026

Служившего в ВСУ комика ликвидировали в Харьковской области

Служившего в ВСУ комика Петрова ликвидировали в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Simon H / Unsplash

Служившего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стендап-комика Артура Петрова ликвидировали в Харьковской области. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написала его жена Екатерина.

Супруга комика рассказала, что ее мужа ликвидировали 18 марта. Также Екатерина сообщила, что в ВСУ Петров служил с апреля 2025 года, и последние месяцы числился в 43-й отдельной механизированной бригаде.

«Запомните его смешным, пожалуйста», — написала она.

Ранее известный украинский комик Эдуард Мацаберидзе признался, что боится вступать в ВСУ и участвовать в боевых действиях. Он также рассказал, что, когда началась спецоперация, он был не на Украине, а в другой стране.

