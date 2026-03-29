Служившего в ВСУ комика ликвидировали в Харьковской области

Служившего в ВСУ комика Петрова ликвидировали в Харьковской области

Служившего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стендап-комика Артура Петрова ликвидировали в Харьковской области. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написала его жена Екатерина.

Супруга комика рассказала, что ее мужа ликвидировали 18 марта. Также Екатерина сообщила, что в ВСУ Петров служил с апреля 2025 года, и последние месяцы числился в 43-й отдельной механизированной бригаде.

«Запомните его смешным, пожалуйста», — написала она.

Ранее известный украинский комик Эдуард Мацаберидзе признался, что боится вступать в ВСУ и участвовать в боевых действиях. Он также рассказал, что, когда началась спецоперация, он был не на Украине, а в другой стране.