Известный украинский комик объяснил отказ вступать в ВСУ

Украинский комик Эдуард Мацаберидзе заявил, что боится вступать в ВСУ

Известный украинский комик Эдуард Мацаберидзе признался, что боится вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и участвовать в боевых действиях. Об этом он рассказал журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

«Я натурально боюсь», — сказал юморист, отвечая на вопрос Шихман о том, почему он не вступил в ВСУ.

Мацаберидзе добавил, что, когда началась спецоперация, он был не на Украине, а в другой стране. Юморист уточнил, что решил не возвращаться в страну, поскольку счел, что впоследствии ему не позволят выехать за границу. Комик также заявил, что не считает такое решение предательством родины.

Ранее известный журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что его сыновья призывного возраста не живут на Украине. Он уточнил, что у одного из его детей есть гражданство США.

