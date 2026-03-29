04:09, 29 марта 2026

США начали готовиться к «затяжной» наземной операции против Ирана

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gysgt Aaron Patterson / Us Marines / Global Look Press

Пентагон начал готовиться к наземной операции против Ирана, которая может затянуться на несколько недель или «пару месяцев». Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post (WP).

Утверждается, что любая наземная кампания не будет представлять из себя полномасштабное вторжение. Операции будут состоять из рейдов сил специальных операций и пехоты, отмечают собеседники.

Газета подчеркивает, что по состоянию на 28 марта было неизвестно, будет ли американский президент Дональд Трамп принимать какой-либо из предложенных министерством войны планов. Отмечается, что операция может подвергнуть американских военных большому количеству угроз — от ударов беспилотников до наземного огня.

Ранее стало известно, что США могут перебросить более 17 000 военных к границам Ирана. Такое решение может быть принято в случае, если Трамп даст добро на операцию.

