01:38, 29 марта 2026Мир

США задумались направить еще 10 тысяч военных для операции в Иране

Марина Совина (ночной редактор)

Соединенные Штаты могут перебросить более 17 000 военных к границам Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Пентагон рассматривает вариант отправки еще 10 000 военнослужащих. Такое решение может быть принято в случае, если президент США Дональд Трамп даст добро на операцию.

«Это далеко от количества, необходимого для полномасштабного вторжения, но они могут захватить стратегически важные территории на материке, обезопасить запасы урана в Тегеране или захватить остров», — говорится в статье. При этом WSJ отмечает, что любая операция по захвату острова или иранской территории будет сложной и опасной.

Ранее десантный корабль Вооруженных сил США USS Tripoli с группой из 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев прибыл на Ближний Восток.

