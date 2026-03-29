Стала известна стоимость автомобильных номеров «СВО»

Стоимость автомобильных номером серии «СВО» превысила миллион рублей

Автомобильные номера серии «СВО» подорожали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на продавцов.

«Спрос на серию со смыслом стал особенно заметным в конце прошлого года, и в первом квартале 2026 года тенденция сохранилась. Чаще всего такие номера покупают женщины в подарок своим возлюбленным», — говорится в публикации.

Уточняется, что цены зависят от региона и комбинации цифр. Вместе с тем, по информации Telegram-канала, если раньше номера «СВО» стоили 15-20 тысяч рублей, то теперь — от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Стоимость самых дорогих номеров из данной серии, которые оценивались 500-700 тысяч рублей, превысила 1 миллион рублей.

Ранее в зоне СВО заявили об угрозе изъятия купленных на донаты россиян автомобилей для бойцов. Сообщалось, что военная полиция якобы не пропускает гражданские машины, предназначенные российским штурмовикам.