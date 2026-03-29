Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:45, 29 марта 2026Экономика

Стала известна стоимость автомобильных номеров «СВО»

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Автомобильные номера серии «СВО» подорожали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на продавцов.

«Спрос на серию со смыслом стал особенно заметным в конце прошлого года, и в первом квартале 2026 года тенденция сохранилась. Чаще всего такие номера покупают женщины в подарок своим возлюбленным», — говорится в публикации.

Уточняется, что цены зависят от региона и комбинации цифр. Вместе с тем, по информации Telegram-канала, если раньше номера «СВО» стоили 15-20 тысяч рублей, то теперь — от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Стоимость самых дорогих номеров из данной серии, которые оценивались 500-700 тысяч рублей, превысила 1 миллион рублей.

Ранее в зоне СВО заявили об угрозе изъятия купленных на донаты россиян автомобилей для бойцов. Сообщалось, что военная полиция якобы не пропускает гражданские машины, предназначенные российским штурмовикам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok