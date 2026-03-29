Липаев: СМИ в Румынии нагнетают в обществе антироссийский психоз

СМИ в Румынии создают антироссийский психоз в обществе. Об этом заявил посол РФ в Румынии Владимир Липаев, передает РИА Новости.

«Местные средства массовой информации с подачи политического руководства нагнетают в обществе антироссийский психоз, представляя в искаженном свете политику нашего государства, события и факты», — рассказал Липаев.

По его словам, Бухарест также умышленно создает трудности для работы российской дипломатической миссии. Липаев сообщил, что компании принуждают к отказу от сотрудничества с дипломатами из РФ.

Ранее в Европе заявили о необходимости усилить давление на Россию. Такое мнение высказала глава МИД Румынии Оана Цойу.