17:49, 29 марта 2026Мир

Стало известно об «антироссийском психозе» в Румынии

Липаев: СМИ в Румынии нагнетают в обществе антироссийский психоз
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Бухарест

Бухарест. Фото: Paul Antonescu / Shutterstock / Fotodom

СМИ в Румынии создают антироссийский психоз в обществе. Об этом заявил посол РФ в Румынии Владимир Липаев, передает РИА Новости.

«Местные средства массовой информации с подачи политического руководства нагнетают в обществе антироссийский психоз, представляя в искаженном свете политику нашего государства, события и факты», — рассказал Липаев.

По его словам, Бухарест также умышленно создает трудности для работы российской дипломатической миссии. Липаев сообщил, что компании принуждают к отказу от сотрудничества с дипломатами из РФ.

Ранее в Европе заявили о необходимости усилить давление на Россию. Такое мнение высказала глава МИД Румынии Оана Цойу.

