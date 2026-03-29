09:59, 29 марта 2026

ТАСС: Цыгане в Красноармейске обокрали ВСУ, украв миномет и генераторы
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / AP

Во время боев за Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) цыгане обокрали военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), стащив у них миномет и генераторы. Данную историю рассказал в беседе с ТАСС покинувший город мирный житель.

«Свет всем хочется. (...) И пришли эти ребята, цыгане, на промзону и своровали у хохлов пять или шесть генераторов», — рассказал мужчина.

По словам мирного жителя, из-за дефицита электроэнергии в городе цыгане проникли на территорию завода «АПК-Инвест», украв у бойцов ВСУ генераторы, а впоследствии и миномет. Украинские военные открыли по проникшим цыганам огонь, однако те бросили автомобиль, на котором проникли на объект, и успешно скрылись. Мужчина добавил, что после этого командование ВСУ категорически запретило мирным жителям приближаться к промзоне.

Ранее российские силовые структуры заявили о попытках родственников солдат ВСУ связаться с ФСБ. Как сообщается, они же передают координаты объектов территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и объектов ВСУ для их поражения.

