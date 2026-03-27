РИА Новости: Родственники ВСУ связываются с ФСБ для сдачи их в плен

Родственники мобилизованных украинских мужчин пытаются связаться с российскими спецслужбами для безопасной сдачи в плен. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Члены семей насильно мобилизованных украинских военнослужащих сразу же после "бусификации" их отца или сына пытаются связаться с российскими спецслужбами, чтобы обеспечить безопасную сдачу в плен», — рассказал источник агентства.

По его словам, они же передают координаты объектов территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и Вооруженных сил Украины (ВСУ) для их поражения.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись за Красноармейском (украинское название — Покровск) у Гришино.