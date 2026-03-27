20:03, 27 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о попытках родственников солдат ВСУ связаться с ФСБ

РИА Новости: Родственники ВСУ связываются с ФСБ для сдачи их в плен
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Родственники мобилизованных украинских мужчин пытаются связаться с российскими спецслужбами для безопасной сдачи в плен. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Члены семей насильно мобилизованных украинских военнослужащих сразу же после "бусификации" их отца или сына пытаются связаться с российскими спецслужбами, чтобы обеспечить безопасную сдачу в плен», — рассказал источник агентства.

По его словам, они же передают координаты объектов территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и Вооруженных сил Украины (ВСУ) для их поражения.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись за Красноармейском (украинское название — Покровск) у Гришино.

    Последние новости

    Рубио уличил Зеленского во лжи

    В Госдуме прокомментировали второй день переговоров с Конгрессом США

    Россиянам предрекли рост цен на отели в Анапе в ближайшие дни

    Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон

    Выругавшийся матом в эфире Первого канала Кушанашвили раскрыл последствия этого поступка

    Эвелина Бледанс оценила фигуру голого 62-летнего Михаила Ефремова

    США предупредили о проблемах с поставками оружия Украине из-за войны в Иране

    Российские спасатели вытащили питона из санузла

    Одна страна заявила о возможности захватить Тегеран за две недели

    Перечислены профессии с самым высоким риском депрессии

    Все новости
