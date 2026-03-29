Умер пленивший Паулюса участник битвы за Сталинград

12:44, 29 марта 2026

В Казахстане умер участник битвы за Сталинград Зинченко, пленивший Паулюса
Юлия Юткина
Советские солдаты на одной из городских улиц после окончания Сталинградской битвы. Фото: Эммануил Евзерихин / ТАСС

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Зинченко умер на 102-м году жизни в Казахстане. Об этом сообщило генконсульство России в Алма-Ате в Telegram-канале.

Зинченко был известен как участник Сталинградской битвы, пленивший немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Его не стало 28 марта.

Когда началась война, Зинченко было всего 17 лет. Он добровольцем ушел в ряды Красной Армии. Позже его направили в школу разведчиков. Зинченко освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, участвовал в штурме Берлина и встретил 9 мая 1945 года на территории Германии.

За доблесть и геройство Зинченко получил ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, а также медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

«Сотрудники Генконсульства запомнят Василия Ивановича как человека большой внутренней силы, редкой скромности, душевной теплоты и искренности, настоящего русского солдата, сохранившего глубокую привязанность к Родине», — говорится в тексте некролога.

