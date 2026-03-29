Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 28 марта 2026

В Британии предсказали катастрофический откат из-за войны на Ближнем Востоке

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) встрепенул общественность из-за возможной угрозы «локдауна 2.0» на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом рассказали журналисты британского Daily Mail, изучив текст послания.

На прошлой неделе специалисты в сфере энергетики обнародовали доклад «Защита от нефтяных кризисов» — в нем были изложены 10 шагов, которые государства могут предпринять в случае сокращения поставок. Причиной стало перекрытие Ормузского пролива — одной из ключевых транспортных артерий планеты, по которой ходят нефтяные танкеры.

Так, в числе рекомендаций есть пункт для работодателей о расширении возможностей удаленной работы, снижении скоростных ограничений на автомагистралях и сокращение числа авиаперелетов для того, чтобы облегчить нагрузку на глобальные поставки. Кроме того, МЭА предложило перевести поездки с личных автомобилей на общественный транспорт и добавить три дополнительных рабочих дня на неделе для работников, подходящих под соответствующие критерии. Эта мера должна якобы помочь странам снизить национальное потребление нефти у легковых автомобилей на 2–6 процентов.

«Снижение скоростного режима на автомагистралях примерно на шесть миль в час может уменьшить расход топлива для отдельных водителей на 5–10 процентов, а также сократить общенациональное потребление нефти для частных автомобилей на 1–6 процентов», — пишет издание.

Множество интернет-пользователей нашли сходство этого отчета с карантинными мерами, которые были введены в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году, что и вызвало у них панические настроения.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам из дружественных государств. К таким странам, в частности, относятся Россия, Китай, Ирак, Индия и Пакистан, отметил дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok