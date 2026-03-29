Чепа заявил об отсутствии сомнений в правдивости плана НАТО по нападению на РФ

Нет сомнений, что раскрытый бывшим президентом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком план НАТО по нападению на Россию — правда. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».

«Пусть даже не будет сомнений, [что это правда]. Потому что еще при [бывшем государственном секретаре США Генри] Киссинджере все это видели, все это планировали. Когда они говорят, что стратегия и цели НАТО определены, военные выстраивают обязательно планы: план А, план Б и так далее. Такие планы существуют и существовали», — рассказал Чепа.

Несомненно, если бы 24 февраля не началось СВО, то в марте начался бы геноцид в Донбассе. И это бы спровоцировало ответные действия России. Сегодняшний конфликт был бы неминуем, но только потери были бы значительно больше как с одной, так и с другой стороны Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее Додик рассказал, что страны Североатлантического альянса на Балканах в ходе развала Югославии отрабатывали планируемое нападение на Россию.

Он сообщил, что альянс отрабатывал то, что сейчас пытается сделать на Украине, а именно: прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить страну.

