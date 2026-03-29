В Кремле высказались о созданном Трампом Совете мира

Песков: Россия пока не приняла решение о вступлении в Совет мира Трампа

Россия пока не приняла решение о вступлении в созданный президентом США Дональдом Трампом Совет мира. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видим, что в целом, пока идет война [на Ближнем Востоке], фраза "Совет мира", наверное, сейчас менее актуальна, чем она была до начала этой войны», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также предположил, что Москве следует дождаться завершения конфликта США и Израиля с Ираном для формулирования выводов о целесообразности вступления в Совет мира.

22 января президент России Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом рассказал, что Москва готова передать в Совет мира миллиард долларов на восстановление региона. При этом российский лидер отметил, что американская и российская стороны ранее уже обсуждали этот вопрос и дискуссия еще не завершена.