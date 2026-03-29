В России поговоркой ответили на вопрос о зарубежных партнерах

Ушаков ответил поговоркой «доверяй, но проверяй» на вопрос о партнерах России

Москва всегда следует одной поговорке, заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков при ответе на вопрос о взаимодействии с зарубежными партнерами. Ее он вспомнил в ходе интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, много лет назад бывший президент США Рональд Рейган во время переговоров с советским руководством использовал эту поговорку, которая тогда оказалась как раз к месту.

«Он сказал: "доверяй, но проверяй". Вот так мы действуем», — отметил государственный деятель. Ушаков добавил, что на 100 процентов Россия может доверять исключительно себе.

Ранее Юрий Ушаков призвал США оказать влияние на Украину. По его словам, в настоящий момент это как раз очень необходимо.