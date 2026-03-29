Россия
20:17, 29 марта 2026Россия

В России высказались по поводу обвинений Москвы во вмешательстве в американские выборы

Дмитриев призвал разоблачить тайный сговор Russiagate с участием Обамы и Байдена
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Джо Байден и Барак Обама . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался по поводу обвинений Москвы в том, что она в 2016 году вмешалась в американские президентские выборы. Соответствующий пост появился в его аккаунте в социальной сети X.

Дмитриев призвал разоблачить тайный сговор Russiagate, в котором принимали участие бывшие американские лидеры Барак Обама, Билл Клинтон и Джо Байден, а также их команды. Только так, убежден государственный деятель, можно избежать повторения подобных случаев в будущем.

Так политик прокомментировал публикацию бывшего советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкла Флинна. Последний заявил, что ему не терпится узнать, что же произойдет с данным заговором.

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков призвал Вашингтон оказать влияние на Киев. По его мнению, это необходимо, чтобы завершить конфликт на Украине.

