Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:26, 29 марта 2026Мир

В США рассказали о подтолкнувшем Украину к миру с Россией событии

Аналитик Биби: Война в Иране побуждает Украину к завершению конфликта с Россией
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Военная операция США против Ирана принуждает Украину к заключению мирного соглашения с Россией, поскольку конфликт на Ближнем Востоке может привести к «крайне неблагоприятным» последствиям для Киева. Об этом заявил бывший директор по анализу РФ в ЦРУ Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

«Чем дольше продолжается операция в Иране, тем сильнее становится угроза возникновения чрезвычайной ситуации для украинской системы ПВО», — пояснил он, подчеркнув, что если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то Украина не сможет долго удерживать позиции на поле боя.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация вынуждает Киев стремиться к завершению конфликта с Москвой путем переговоров и подталкивает его к компромиссу и принятию условий, «которые хотя бы воспринимались не как капитуляция Украины на условиях России».

Ранее газета L' AntiDiplomatico отметила, что Украина приняла на себя основные последствия конфликта на Ближнем Востоке. По ее мнению, над Киевом «сгущаются грозовые тучи».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok