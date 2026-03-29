Аналитик Биби: Война в Иране побуждает Украину к завершению конфликта с Россией

Военная операция США против Ирана принуждает Украину к заключению мирного соглашения с Россией, поскольку конфликт на Ближнем Востоке может привести к «крайне неблагоприятным» последствиям для Киева. Об этом заявил бывший директор по анализу РФ в ЦРУ Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

«Чем дольше продолжается операция в Иране, тем сильнее становится угроза возникновения чрезвычайной ситуации для украинской системы ПВО», — пояснил он, подчеркнув, что если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то Украина не сможет долго удерживать позиции на поле боя.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация вынуждает Киев стремиться к завершению конфликта с Москвой путем переговоров и подталкивает его к компромиссу и принятию условий, «которые хотя бы воспринимались не как капитуляция Украины на условиях России».

Ранее газета L' AntiDiplomatico отметила, что Украина приняла на себя основные последствия конфликта на Ближнем Востоке. По ее мнению, над Киевом «сгущаются грозовые тучи».