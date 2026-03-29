В США сравнили конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Скотт Риттер сравнил СВО на Украине и конфликт на Ближнем Востоке

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер сравнил конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

Риттер заявил, что это два совершенно разных конфликта. По его словам, в то время, как СВО на Украине — это наземная операция при поддержке авиации, конфликт на Ближнем Востоке — это воздушная война без какого-либо наземного компонента. «Это все равно что сравнивать яблоки с апельсинами», — отметил он.

Ранее профессор Мохаммад Маранди не исключил, что президент США Дональд Трамп ожидает прибытия на Ближний Восток дополнительных войск, и поэтому сейчас он принял решение отступить. Он отметил, что с прибытием в регион дополнительных войск президент США может принять решение о начале штурма.