Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:36, 29 марта 2026Мир

В США сравнили конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер сравнил конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

Риттер заявил, что это два совершенно разных конфликта. По его словам, в то время, как СВО на Украине — это наземная операция при поддержке авиации, конфликт на Ближнем Востоке — это воздушная война без какого-либо наземного компонента. «Это все равно что сравнивать яблоки с апельсинами», — отметил он.

Ранее профессор Мохаммад Маранди не исключил, что президент США Дональд Трамп ожидает прибытия на Ближний Восток дополнительных войск, и поэтому сейчас он принял решение отступить. Он отметил, что с прибытием в регион дополнительных войск президент США может принять решение о начале штурма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok