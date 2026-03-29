12:14, 29 марта 2026Мир

В США заявили о возможном наступлении новой ядерной эры

Bloomberg: Война США с Ираном может вызвать новую ядерную эру
Юлия Юткина
Фото: Phil Sandlin / AP

Президент США Дональд Трамп грозит ввергнуть мир в новую ядерную эру из-за готовности атаковать противников и дестабилизировать союзников. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство заявило, что агрессия Трампа, в том числе его война с Ираном, может вызвать цепную реакцию, в ходе которой ядерное оружие появится у многих государств мира. Уже сейчас разные правительства все чаще обсуждают вопрос получения атомных бомб. Те государства, которые ранее находились под американским ядерным зонтиком, теперь поддерживают предложение Франции. Французский лидер Эммануэль Макрон предлагал распространить силы стратегического ядерного сдерживания на весь континент.

«Но большее количество ядерного оружия в большем количестве стран не сделает мир более безопасным — наоборот», — заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, сейчас крайне важно соблюдать нормы нераспространения ядерного оружия.

Однако государства не согласны с этим. Они считают, что отказ от ядерного оружия делает их уязвимыми. Эксперты предупреждают, что в таком случае система контроля над вооружениями вскоре может рухнуть. «Если Южная Корея падет, то падет и Япония. Тогда падет и Тайвань. Тогда Китай впадет в панику, и у них появится таймер для вторжения на Тайвань. Возможность цепной реакции на Ближнем Востоке и в Восточной Азии делает эти два региона куда более опасными», — отметил старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберке.

Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Отмечалось, что такое решение Тегеран может принять после того, как Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по ядерным объектам Исламской Республики.

    Последние новости

    «Важнейший» самолет США оказался фактически уничтожен

    Зеленский пожаловался на действия за его спиной

    Умер пленивший Паулюса участник битвы за Сталинград

    Западные страны забили тревогу из-за нового заявления Зеленского

    Россиянка описала курорт Вьетнама фразой «остров обрусел»

    В Финляндии начали вербовать молодежь в ряды ВСУ

    Житель Подмосковья после атаки дрона полтора года проходил с осколком в глазу

    В российской республике ввели режим ЧС из-за ливней

    Стало известно о попытке украинских диверсантов под наркотиками пойти в атаку

    ВС России ударили по базе ВСУ с самолетами НАТО

    Все новости
