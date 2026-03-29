Водитель наехал на 8-летнего ребенка во дворе жилого дома в России

В Москве водитель наехал на 8-летнего ребенка во дворе жилого дома

Водитель, имя и фамилия которого не раскрываются, наехал на 8-летнего ребенка во дворе жилого дома в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, происшествие случилось на улице Булатниковская. В результате инцидента мальчика госпитализировали. При этом причина случившегося выясняется.

Известно, что прокуратура Южного административного округа организовала проверку и контролирует ход и результаты работы.

Ранее в марте машина ДПС сбила мать с ребенком в российском городе и попала на видео.