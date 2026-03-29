19:34, 29 марта 2026

Возгорание в Ленобласти из-за беспилотников локализовано

Карина Черных
Архивное фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что возгорание в поселке Усть-Луге из-за беспилотников локализовано. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чиновник также добавил, что последствия пожаров из-за атаки БПЛА на других объектах устранены. К тушению в порту были привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, в том числе два пожарных поезда.

В то же время Дрозденко уточнил, что в деревне Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом. «С владельцами работает администрация Ломоносовского района. Силы и средства ПВО находятся в боевой готовности», — написал он.

Ранее в марте число сбитых в Ленобласти беспилотников увеличилось. Губернатор подчеркнул, что пострадавших в результате происшествия не было.

