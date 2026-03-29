15:32, 29 марта 2026

Врач развеяла популярный миф о дефекации

Врач Головчанская: Частота стула у взрослых людей может заметно различаться
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Вопреки расхожему мнению, опорожнение кишечника не всегда должно происходить ежедневно, заявила гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская. Популярный миф о частоте походов в туалет она развеяла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, частота стула у взрослых может заметно различаться, и сама по себе редкая дефекация еще не означает болезнь. Она пояснила, что путь пищи до кишечника у каждого человека занимает разное время. На скорость этого процесса влияют возраст, количество и состав еды, физическая активность, стресс, поездки и даже привычка сдерживать позывы.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

«В целом время переваривания пищи индивидуально. У взрослого человека пища проходит верхние отделы желудочно-кишечного тракта (желудок и тонкий кишечник) в среднем за шесть часов. После этого, уже в толстом кишечнике, до поступления каловых масс в прямую кишку и формирования позыва на дефекацию может пройти еще от 36 до 48 часов», — отметила Головчанская.

Именно поэтому, по ее словам, ежедневный стул не может считаться единственным признаком нормы. Куда важнее, как человек себя чувствует и есть ли у него неприятные симптомы при отсутствии ежедневной дефекации. «Если стул бывает не каждый день, но он мягкий, не вызывает боли, дискомфорта, в нем нет крови и он не требует выраженного натуживания, а сама дефекация происходит чаще трех раз в неделю, для взрослого это может быть вариантом нормы», — отметила врач.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков назвал пять тревожных изменений в кале, которые нельзя оставлять без внимания. Самым тревожным сигналом проблем со здоровьем врач назвал появление крови в кале.

    Последние новости

    Путин сделал заявление о своем сопернике на выборах

    Появилось видео инцидента с Пашиняном в церкви Еревана

    МИД Италии вызвал посла Израиля из-за отказа патриарху войти в храм Гроба Господня

    В бундестаге сочли нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права

    Тренер сборной Франции назвал проблемы США перед чемпионатом мира по футболу

    Врач развеяла популярный миф о дефекации

    Военный раскрыл особенности атакованных Россией украинских ракет «Фламинго»

    Израиль впервые за столетия не пустил патриарха в храм Гроба Господня

    Дерипаска сравнил конфликт на Ближнем Востоке с временами коронавируса

    Великобритания захотела направить военный корабль для расчистки Ормузского пролива

    Все новости
