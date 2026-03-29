Зеленского потребовали приговорить к высшей мере наказания

Алаудинов пожелал Зеленскому высшей меры наказания после военного трибунала

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов потребовал приговорить президента Украины Владимира Зеленского к высшей мере наказания. Такое заявление он сделал в разговоре с изданием РИА Новости.

По мнению Алаудинова, Зеленского однозначно можно считать военным преступником. Он заявил, что всегда об этом говорил и в будущем тоже не откажется от своих слов.

В связи с этим командир «Ахмата» пожелал украинскому лидеру военного трибунала. Более того, Алаудинов убежден, что после этого Зеленского правильнее будет приговорить к высшей мере наказания.

