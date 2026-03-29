На Украине отвергли ультиматум США

Советник главы ОП Лещенко: Украина не примет ультиматум США

Украина не примет ультиматум США, как не приняла ультиматум России в 2022 году. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко, его цитирует агентство УНИАН в Telegram.

По его словам, в текущем году Киев обеспечит свои потребности в беспилотниках и артиллерии. «Нужно понимать, в каком состоянии находится украинская оборонная промышленность и, в конечном счете, украинское достоинство», — сказал Лещенко.

25 марта украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что США потребовали от Киева вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему выбирает тактику оказания большего давления на Украину.

При этом госсекретарь США Марко Рубио опроверг заявление Зеленского, подчеркнув, что оно не соответствуют действительности. В ответ на это украинский лидер сказал, что не делал утверждения о давлении Вашингтона и никому не врал.