Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:29, 29 марта 2026

На Украине отвергли ультиматум США

Советник главы ОП Лещенко: Украина не примет ультиматум США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anastasiia Smolienko / Globallookpress.com

Украина не примет ультиматум США, как не приняла ультиматум России в 2022 году. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко, его цитирует агентство УНИАН в Telegram.

По его словам, в текущем году Киев обеспечит свои потребности в беспилотниках и артиллерии. «Нужно понимать, в каком состоянии находится украинская оборонная промышленность и, в конечном счете, украинское достоинство», — сказал Лещенко.

25 марта украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что США потребовали от Киева вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему выбирает тактику оказания большего давления на Украину.

При этом госсекретарь США Марко Рубио опроверг заявление Зеленского, подчеркнув, что оно не соответствуют действительности. В ответ на это украинский лидер сказал, что не делал утверждения о давлении Вашингтона и никому не врал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok